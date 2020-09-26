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Контиолахти и Хохфильцен примут первые четыре этапа Кубка мира 2020/2021

Биатлон
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Изменения в локации, но не в календаре

Контиолахти и Хохфильцен примут первые четыре этапа Кубка мира 2020/2021
UA-Футбол
Новина українською

Международный союз биатлонистов сообщает, что по решению, которое было принято сегодня, 26 сентября решено провести первые четыре этапа Кубка мира сезона 2020/2021 в двух городах - финском Контиолахти и австрийском Хохфильцене.

Произошло это из-за попытки свести к минимуму поездки и защитить спортсменов от возможного заражения COVID-19.

Даты соревнований останутся те же:

Контиолахти - 27 - 29 августа

Контиолахти - 30 ноября - 6 декабря

Хохфильцен - 7 - 13 декабря

Хохфильцен - 14 - 20 декабря

Ранее планировалось проведение в эти даты этапов в еще двух локациях - шведском Эстерсунде и французском Анси.

Напомним, что сегодня ночью состоится поединок за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC. Между собой будут бороться действующий обладатель звания, американец Джермалл Чарло и украинский претендент Сергей Деревянченко. Эксперты UA-Sport подробно разобрали бой и сделали свои прогнозы относительно победителя.

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В статье: Кубок мира по биатлону
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