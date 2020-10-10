Йоханнес Бё: Фтор опасен для здоровья тех, кто работает с ним и дышит им

Норвежский биатлонист, обладатель Большого хрустального глобуса 2019/2020 Йоханнес Бё прокомментировал решение IBU отложить запрет на фторсодержащие вещества до сезона 2021/2022. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Запрет на фтор откладывается! Правильный выбор. Это может спасти спорт от множества сложных ситуаций, поскольку система тестирования не вызывает 100% доверия.

Однако, я надеюсь, что устройство для тестирования скоро будет готово и спорт сможет навсегда избавиться от фтора.

Фтор опасен для здоровья тех, кто работает с ним и дышит им, поэтому запрет - единственное средство. Нам нечего терять! Но запрет не может быть введен, пока у нас не будет системы, которой мы сможем доверять", - написал он.