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Йоханнес Бё: Фтор опасен для здоровья тех, кто работает с ним и дышит им
Комментарий лучшего биатлониста планеты
Норвежский биатлонист, обладатель Большого хрустального глобуса 2019/2020 Йоханнес Бё прокомментировал решение IBU отложить запрет на фторсодержащие вещества до сезона 2021/2022. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Запрет на фтор откладывается! Правильный выбор. Это может спасти спорт от множества сложных ситуаций, поскольку система тестирования не вызывает 100% доверия.
Однако, я надеюсь, что устройство для тестирования скоро будет готово и спорт сможет навсегда избавиться от фтора.
Фтор опасен для здоровья тех, кто работает с ним и дышит им, поэтому запрет - единственное средство. Нам нечего терять! Но запрет не может быть введен, пока у нас не будет системы, которой мы сможем доверять", - написал он.
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