  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Анастасия Меркушина вместе с сестрой отдыхает в Карпатах. Фото
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анастасия Меркушина вместе с сестрой отдыхает в Карпатах. Фото

Биатлон
(1 голосов)

Отдых перед тяжелой работой

Анастасия Меркушина вместе с сестрой отдыхает в Карпатах. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина вместе со своей сестрой Александрой отдыхают в Карпатах. Соответствующее фото многократный призер этапов Кубка мира разместила на своей официальной странице в Instagram.

Relax????

Допис, поширений Anastasiya Merkushyna (@merkushyna_nst)

Напомним, что ранее Даяна Ястремская провела тренировку на корте в Остраве (Чехия).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анастасия Меркушина Александра Меркушина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...