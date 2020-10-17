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Анастасия Меркушина вместе с сестрой отдыхает в Карпатах. Фото
Отдых перед тяжелой работой
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина вместе со своей сестрой Александрой отдыхают в Карпатах. Соответствующее фото многократный призер этапов Кубка мира разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Даяна Ястремская
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