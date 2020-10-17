Анастасия Меркушина вместе с сестрой отдыхает в Карпатах. Фото

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина вместе со своей сестрой Александрой отдыхают в Карпатах. Соответствующее фото многократный призер этапов Кубка мира разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Даяна Ястремская провела тренировку на корте в Остраве (Чехия).