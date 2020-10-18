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Вита Семеренко провела первую тренировку на снегу вместе с командой. Фото
Первые лыжи в этом году
Украинская биатлонистка Вита Семеренко вместе с национальной сборной Украины провели первую в этом году тренировку на лыжах. Соответствующие фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Привет из Рамзау. Первая тренировка на снегу"
Напомним, что ранее Анастасия Меркушина вместе с сестрой
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