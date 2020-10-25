  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Известная украинская биатлонистка станет мамой, она пропустит сезон
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известная украинская биатлонистка станет мамой, она пропустит сезон

Биатлон
(1 голосов)

Приятные новости для нашей спортсменки

Известная украинская биатлонистка станет мамой, она пропустит сезон
UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Юлия Журавок беременна и скоро станет мамой. Об этом сама биатлонистка сообщила на своей официальной странице в Instagram.

Известная украинская биатлонистка станет мамой, она пропустит сезон - изображение 1

Напомним, что ранее министр молодежи и спорта рассказал, сколько денег потратят на подготовку наших спортсменов к Олимпийским играм.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юлия Журавок
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...