Известная украинская биатлонистка станет мамой, она пропустит сезон

Украинская биатлонистка Юлия Журавок беременна и скоро станет мамой. Об этом сама биатлонистка сообщила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее министр молодежи и спорта рассказал , сколько денег потратят на подготовку наших спортсменов к Олимпийским играм.