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Известная украинская биатлонистка станет мамой, она пропустит сезон
Приятные новости для нашей спортсменки
Украинская биатлонистка Юлия Журавок беременна и скоро станет мамой. Об этом сама биатлонистка сообщила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее министр молодежи и спорта
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