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У российского биатлониста отобрали два олимпийских золота из-за допинга

Биатлон
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Какая грустная новость

У российского биатлониста отобрали два олимпийских золота из-за допинга
Новина українською

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS) Лозанны признала российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. У Устюгова в течение 21 дня есть право обжаловать это решение.

Все результаты Устюгова с 24 января 2010 года по март 2014 года аннулированы. Это означает, что у россиянина отобрали личную победу на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере в масс-старте и командное золото в эстафете на играх 2014 года в Сочи. Также Устюгов потеряет бронзу в эстафете Олимпиады-2010 и другие награды гонок Кубка мира.

После аннулирования результатов Евгения Устюгова олимпийским чемпионом 2010 года в масс-старте должен стать завершивший карьеру Мартен Фуркад. Что касается эстафеты 2014 года, то золотые медали от России должны перейти к четверке из Германии.

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В статье: Допинг биатлон Евгений Устюгов
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