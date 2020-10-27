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У российского биатлониста отобрали два олимпийских золота из-за допинга
Какая грустная новость
Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS) Лозанны признала российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. У Устюгова в течение 21 дня есть право обжаловать это решение.
Все результаты Устюгова с 24 января 2010 года по март 2014 года аннулированы. Это означает, что у россиянина отобрали личную победу на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере в масс-старте и командное золото в эстафете на играх 2014 года в Сочи. Также Устюгов потеряет бронзу в эстафете Олимпиады-2010 и другие награды гонок Кубка мира.
После аннулирования результатов Евгения Устюгова олимпийским чемпионом 2010 года в масс-старте должен стать завершивший карьеру Мартен Фуркад. Что касается эстафеты 2014 года, то золотые медали от России должны перейти к четверке из Германии.
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