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Бьорндален: Когда понимаешь, как всё устроено в Китае, появляются сумасшедшие возможности

Биатлон
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Уле доволен своей работой

Бьорндален: Когда понимаешь, как всё устроено в Китае, появляются сумасшедшие возможности
Новина українською

Бывший норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, являющийся в настоящее время тренером сборной Китая, рассказал о подготовке спортсменов к домашней Олимпиаде. В 2022 году Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай).

"Предпочёл бы, чтобы у меня был ещё один год в запасе. Но всё можно решить. В прошлом сезоне мы заняли 16-е место на Кубке мира. Если нам удастся начать тренировочный период уже 1 мая 2021 года и провести его без сбоев, будет просто отлично.

Я уже три месяца нахожусь здесь в одиночестве, они были поучительными. Никогда не думал, что достигну такого прогресса в познании китайской культуры.

Китайские спортсмены послушно исполняют то, что им говорят. То, что запланировано на день, будет точно выполнено. В Европе и Норвегии спортсмены более независимы. Здесь всё организовано совершенно иначе, я никогда с таким не сталкивался. Когда понимаешь, как всё устроено, появляются сумасшедшие возможности", — цитирует Бьорндалена Adressa.

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В статье: Уле-Эйнар Бьерндален
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