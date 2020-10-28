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Бьорндален станет 14-кратным призером Олимпиад
Норвежец укрепляет свое наследие даже после завершения карьеры
Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS) Лозанны накануне признала российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Все результаты россиянина с 2010 по 2014 года аннулированы, включая два олимпийских золота.
Устюгов на домашней Олимпиаде 2014 года в Сочи бежал второй этап победной эстафеты. После дисквалификации России золото перейдет к Германии, второй станет Австрия, а бронзовые медали достанутся Норвегии.
Таким образом, легендарный Уле-Эйнар Бьорндален после завершения карьеры пополнит свою коллекцию еще одной олимпийской наградой. В той гонке Бьорндален на двух огневых рубежах не взял ни одного дополнительного патрона, но круг штрафа от Эмиля Хегле Свендсена помешал Норвегии побороться за золото.
Уле-Эйнар Бьорндален остается самым титулованным биатлонистом на Олимпийских играх. В его активе 8 золотых медалей, 4 серебряных и 2 бронзовых.
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