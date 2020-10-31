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Доротея Вирер активно тренируется к началу нового сезона. Фото
Итальянка покоряет вершины
Итальянская биатлонистка, обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер продолжает активные тренировки к началу сезона 2020/2021. Соответствующие фото она разместила на своей официальной странице в Instаgram.
Напомним, что ранее Йоханнес Бё
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