Дмитрий Пидручный: То, что последний сбор будет в Финляндии это плюс

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал планы на заключительный сбор команды в финском Вуокатти. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"То, что последний сбор будет в Финляндии, думаю - это плюс, не придется лишний раз переезжать. Но есть другой момент: в Вуокатти будет большое количество команд, которые тоже хотят поменьше ездить. Ведь переезды между странами требуют постоянной сдачи тестов на коронавирус. Не знаю, будет большое количество команд в Вуокатти положительным моментом, или отрицательным, посмотрим.

В общем там хорошие условия - очень рано выпадает снег. Организаторы очень много заготавливают снега с предыдущего сезона, насколько я знаю, там уже около двух недель есть лыжная трасса.

Какими будут условия с учетом ограничений во время пандемии, пока неизвестно. Но в предыдущие годы там были очень хорошие условия для тренировок" - сказал он.