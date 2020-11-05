Гонки открытия нового сезона в Норвегии отменены

Традиционные гонки перед открытием биатлонного сезона в Норвегии в этом году отменены из-за коронавируса.

Ранее турнир ежегодно проходил в Шушене.

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Планировалось, что соревнования пройдут в Трюсиле, однако Союз биатлонистов Норвегии решил отменить открытие сезона.

Об этом в интервью NRK сообщил президент Союза биатлонистов Норвегии Арне Хортен.

"Мы не рискнем проводить соревнования в Трюсиле – опасно подвергать как риску как жителей Трюсиля, так и спортсменов перед началом сезона. В соответствии с новыми мерами контроля за распространением COVID-19, которые сегодня были приняты правительством Норвегии, мы приняли такое решение".