Ускорение на уровне: Украинские биатлонисты показали мастер-класс перед началом сезона. Видео

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный вместе со своим партнером по команде Тарасом Лесюком показали свою форму накануне старта Кубка мира. Видео с тренировки Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.

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