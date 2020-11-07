  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Ускорение на уровне: Украинские биатлонисты показали мастер-класс перед началом сезона. Видео
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ускорение на уровне: Украинские биатлонисты показали мастер-класс перед началом сезона. Видео

Биатлон
(1 голосов)

На гору как по ровнинке

Ускорение на уровне: Украинские биатлонисты показали мастер-класс перед началом сезона. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный вместе со своим партнером по команде Тарасом Лесюком показали свою форму накануне старта Кубка мира. Видео с тренировки Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Первые ускорения на лыжах. В ожидании сезона"

Напомним, что ранее сообщалось о вспышке коронавируса в команде Б.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по биатлону Дмитрий Пидручный Тарас Лесюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...