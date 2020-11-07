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Ускорение на уровне: Украинские биатлонисты показали мастер-класс перед началом сезона. Видео
На гору как по ровнинке
Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный вместе со своим партнером по команде Тарасом Лесюком показали свою форму накануне старта Кубка мира. Видео с тренировки Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Первые ускорения на лыжах. В ожидании сезона"
Напомним, что ранее
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