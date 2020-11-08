Лучшая биатлонистка планеты желает всем хорошего воскресенья. Фото

Итальянская биатлонистка, обладательница Большого хрустального глобуса 2018/2019 и 2019/2020 Доротея Вирер отдыхает на выходных. Соответствующее фото спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Я люблю воскресенья"