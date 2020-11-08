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Юлия Журавок отдыхает на побережье моря. Фото
Действительно красота
Украинская биатлонистка Юлия Журавок проводит отдых на побережье моря. Соответствующее фото она розместила на своей официальной странице в Instagram.
"Невероятное счастье быть здесь и сейчас. Всем любви и счастья"
Напомним, что ранее Журавок
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