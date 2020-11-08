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Юлия Журавок отдыхает на побережье моря. Фото

Биатлон
(2 голосов)

Действительно красота

Юлия Журавок отдыхает на побережье моря. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Юлия Журавок проводит отдых на побережье моря. Соответствующее фото она розместила на своей официальной странице в Instagram.

"Невероятное счастье быть здесь и сейчас. Всем любви и счастья"

Юлия Журавок отдыхает на побережье моря. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Журавок объявила о своей беременности.

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В статье: Юлия Журавок
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