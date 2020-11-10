Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам примет участие в открытии биатлонного сезона в Швеции

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, в марте объявившая о переходе в биатлон, примет участие в гонках открытия биатлонного сезона в Швеции, сообщает SVT.

Помимо шведских биатлонистов в соревнованиях примут участие некоторые иностранные спортсмены. В частности, Паулина Фиалкова из Словакии и Маркета Давыдова из Чехии. Гонки открытия биатлонного сезона в Швеции состоятся в Идре 14-15 ноября.

Напомним, сезон-2019/2020 пришлось завершить досрочно из-за пандемии коронавируса.