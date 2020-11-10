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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам примет участие в открытии биатлонного сезона в Швеции
Спортсменка завершила карьеру биатлонистки
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, в марте объявившая о переходе в биатлон, примет участие в гонках открытия биатлонного сезона в Швеции, сообщает SVT.
Помимо шведских биатлонистов в соревнованиях примут участие некоторые иностранные спортсмены. В частности, Паулина Фиалкова из Словакии и Маркета Давыдова из Чехии. Гонки открытия биатлонного сезона в Швеции состоятся в Идре 14-15 ноября.
Напомним, сезон-2019/2020 пришлось завершить досрочно из-за пандемии коронавируса.
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