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Пидгрушная сообщила о взломе своей страницы в Facebook
У капитана сборной Украины проблемы с социальными сетями
Елена Пидгрушная заявила, что неизвестные взломали ее страницу в Facebook.
"Моя страница в фейсбуке взломана и заблокирована. Если от моего имени вы получите странные сообщения или комментарии не реагируйте на них, пожалуйста. Возможно когда-то моя страница вернется ко мне", - написала Пидгрушная в Instagram.
Елена Пидгрушная в сезоне 2019-2020 стала 25-й в общем зачете Кубка мира, а на чемпионате мира в Антхольце завоевала бронзу в составе эстафеты.
Ранее Елена Пидгрушная
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