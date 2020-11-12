  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Пидгрушная сообщила о взломе своей страницы в Facebook
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пидгрушная сообщила о взломе своей страницы в Facebook

Биатлон
(1 голосов)

У капитана сборной Украины проблемы с социальными сетями

Пидгрушная сообщила о взломе своей страницы в Facebook
Новина українською

Елена Пидгрушная заявила, что неизвестные взломали ее страницу в Facebook.

"Моя страница в фейсбуке взломана и заблокирована. Если от моего имени вы получите странные сообщения или комментарии не реагируйте на них, пожалуйста. Возможно когда-то моя страница вернется ко мне", - написала Пидгрушная в Instagram.

Елена Пидгрушная в сезоне 2019-2020 стала 25-й в общем зачете Кубка мира, а на чемпионате мира в Антхольце завоевала бронзу в составе эстафеты.

Ранее Елена Пидгрушная заявила, что близка к завершению карьеры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: биатлон Елена Пидгрушна
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...