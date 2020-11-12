Пидгрушная сообщила о взломе своей страницы в Facebook

Елена Пидгрушная заявила, что неизвестные взломали ее страницу в Facebook.

"Моя страница в фейсбуке взломана и заблокирована. Если от моего имени вы получите странные сообщения или комментарии не реагируйте на них, пожалуйста. Возможно когда-то моя страница вернется ко мне", - написала Пидгрушная в Instagram.

Елена Пидгрушная в сезоне 2019-2020 стала 25-й в общем зачете Кубка мира, а на чемпионате мира в Антхольце завоевала бронзу в составе эстафеты.