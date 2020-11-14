Биатлон
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Предолимпийские старты в Пекине отменены
Соревнования не состоятся
Международный союз биатлонистов (IBU) сообщает, что традиционные предолимпийские старты в Пекине (Китай) отменены.
Китайская столица не примет восьмой этап Кубка мира по биатлону 2020/2021 из-за пандемии коронавируса.
Отметим, что соревнования было запланировано провести с 23 февраля по 1 марта 2021 года.
Напомним, что ранее Жан Беленюк
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