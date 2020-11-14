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Предолимпийские старты в Пекине отменены

Биатлон
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Соревнования не состоятся

Предолимпийские старты в Пекине отменены
UA-Футбол
Новина українською

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщает, что традиционные предолимпийские старты в Пекине (Китай) отменены.

Китайская столица не примет восьмой этап Кубка мира по биатлону 2020/2021 из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что соревнования было запланировано провести с 23 февраля по 1 марта 2021 года.

Напомним, что ранее Жан Беленюк провел активную тренировку выходного дня.

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В статье: Кубок мира по биатлону
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