Рубит гору в подъем: Доротея Вирер активно готовится к началу сезона. Фото

Итальянская биатлонистка, обладательница Большого хрустального глобуса 2019/2020 Доротея Вирер активно готовится к началу нового сезона. Фото с очередного занятия на лыжах она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что сезон 2020/2021 начнется уже 28 ноября в финском Контиолахти индивидуальными гонками.