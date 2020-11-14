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Рубит гору в подъем: Доротея Вирер активно готовится к началу сезона. Фото

Биатлон
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Рубит гору в подъем: Доротея Вирер активно готовится к началу сезона. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Итальянская биатлонистка, обладательница Большого хрустального глобуса 2019/2020 Доротея Вирер активно готовится к началу нового сезона. Фото с очередного занятия на лыжах она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Рубит гору в подъем: Доротея Вирер активно готовится к началу сезона. Фото - изображение 1

Напомним, что сезон 2020/2021 начнется уже 28 ноября в финском Контиолахти индивидуальными гонками.

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В статье: Доротея Вирер
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