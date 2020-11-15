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Определились места проведения чемпионатов мира 2024 и 2025

Биатлон
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Нас ожидает праздник биатлона

Определились места проведения чемпионатов мира 2024 и 2025
UA-Футбол
Новина українською

Международный союз биатлонистов (IBU) определил места проведения Чемпионатов мира 2024 и 2025.

Так, в 2024 году хозяином соревнований станет чешское Нове Место, которое в 2013 году уже принимало мировое первенство.

А вот в следующем, 2025 году чемпионат впервые приедет в швейцарский Линцерхайд.

Отметим, что сезон 2020/2021 стартует совсем скоро. 28 ноября во финском Контиолахти состоятся первые индивидуальные гонки.

Напомним, что ранее Доротея Вирер продолжала подготовку к сезону.

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В статье: Чемпионат мира по биалону
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