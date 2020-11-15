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Определились места проведения чемпионатов мира 2024 и 2025
Нас ожидает праздник биатлона
Международный союз биатлонистов (IBU) определил места проведения Чемпионатов мира 2024 и 2025.
Так, в 2024 году хозяином соревнований станет чешское Нове Место, которое в 2013 году уже принимало мировое первенство.
А вот в следующем, 2025 году чемпионат впервые приедет в швейцарский Линцерхайд.
Отметим, что сезон 2020/2021 стартует совсем скоро. 28 ноября во финском Контиолахти состоятся первые индивидуальные гонки.
Напомним, что ранее Доротея Вирер
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