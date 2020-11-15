Дмитрий Пидручный: Питание не проблемное, оно скорее специфическое, финское

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал о питании в финском Вуокатти. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

- Валя (Семеренко - прим.) говорила, что не очень довольна тем, как вы питаетесь. Что ты можешь сказать по этому поводу?

- Питание не проблемное, оно скорее специфическое, финское. Здесь преобладает их кухня, много рыбы. Не скажу, что оно плохое, но специфическое, на любителя.

Если мне чего-то не хватает - я иду в большой супермаркет, который находится недалеко от нас, в пятистах метрах, где могу купить все, что мне нужно. К тому же, у каждого в номере есть кухня, поэтому если мне что-то нужно - я без проблем себе это приготовлю. С этим проблем у меня нет, меня все устраивает, - сказал он.