Сборная Украины объявила состав на первый этап Кубка мира в Контиолахти

Национальная сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира, который состоится 28 и 29 ноября во финском Контиолахти.

Мужчины : Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк.

Женщины : Валя Семеренко, Вита Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дарья Блашко, Екатерина Бех.

Еще одна биатлонистка основы Анастасия Меркушина продолжит подготовку в австрийском Хохфильцене.