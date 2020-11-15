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Сборная Украины объявила состав на первый этап Кубка мира в Контиолахти

Биатлон
(1 голосов)

Едем сильнейшими

Сборная Украины объявила состав на первый этап Кубка мира в Контиолахти
UA-Футбол
Новина українською

Национальная сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира, который состоится 28 и 29 ноября во финском Контиолахти.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк.

Женщины: Валя Семеренко, Вита Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дарья Блашко, Екатерина Бех.

Еще одна биатлонистка основы Анастасия Меркушина продолжит подготовку в австрийском Хохфильцене.

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В статье: сборная Украины по биатлону Кубок мира по биатлону
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Комментарии (1)
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jnp49 (ОДЕССА)
15.11.2020 в 18:23
28 и 29 февраля в финском Контиолахти. Какого февраля??? Ноября...
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