Чемпионка мира по биатлону ушла в декрет

Победительница индивидуальной гонки на чемпионате мира 2015 года в Контиолахти Екатерина Юрлова-Перхт объявила о приостановке карьеры в связи с ожиданием второго ребенка.

"Буквально вчера в моей жизни произошло очень значимое, волнительное событие, я до сих пор пребываю в положительном настрое. Я второй раз стану мамой, узнала об этом только вчера.

Сейчас вся концентрация на том, чтобы сохранить здоровье – свое и будущего малыша. А дальше все увидим. Точно не говорю прощай биатлону", – сказала Юрлова в эфире телеканала Матч ТВ.

Екатерина Юрлова-Перхт последние четыре сезона неизменно попадала в топ-20 общего зачета Кубка мира. В прошлом году россиянка взяла серебро в эстафете на этапе в Хохфильцене.