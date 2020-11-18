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Чемпионка мира по биатлону ушла в декрет
Она пропустит сезон 2020-2021
Победительница индивидуальной гонки на чемпионате мира 2015 года в Контиолахти Екатерина Юрлова-Перхт объявила о приостановке карьеры в связи с ожиданием второго ребенка.
"Буквально вчера в моей жизни произошло очень значимое, волнительное событие, я до сих пор пребываю в положительном настрое. Я второй раз стану мамой, узнала об этом только вчера.
Сейчас вся концентрация на том, чтобы сохранить здоровье – свое и будущего малыша. А дальше все увидим. Точно не говорю прощай биатлону", – сказала Юрлова в эфире телеканала Матч ТВ.
Екатерина Юрлова-Перхт последние четыре сезона неизменно попадала в топ-20 общего зачета Кубка мира. В прошлом году россиянка взяла серебро в эстафете на этапе в Хохфильцене.
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