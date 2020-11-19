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Пидгрушная попала в трейлер нового биатлонного сезона от IBU. ВИДЕО

Биатлон
(1 голосов)

Мелочь, а приятно

Пидгрушная попала в трейлер нового биатлонного сезона от IBU. ВИДЕО
Новина українською

Международный союз биатлонистов (IBU) представил трейлер сезона 2020-2021.

В ролике нашлось место и капитану женской сборной Украины Елене Пидгрушной.

Новый сезон в Кубке мира стартует 28 ноября этапом в Контиолахти (Финляндия).

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В статье: биатлон Елена Пидгрушна
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