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Пидгрушная попала в трейлер нового биатлонного сезона от IBU. ВИДЕО
Мелочь, а приятно
Международный союз биатлонистов (IBU) представил трейлер сезона 2020-2021.
В ролике нашлось место и капитану женской сборной Украины Елене Пидгрушной.
Новый сезон в Кубке мира стартует 28 ноября этапом в Контиолахти (Финляндия).
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