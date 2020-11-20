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Украинские биатлонисты на выходных проведут контрольные старты в Финляндии
Генеральная репетиция перед Кубком мира
21-21 ноября основа сборной Украины выступит на контрольных стартах в Вуокатти (Финляндия). В конкурентах у украинцев будут команды Болгарии и США.
21 ноября представители трех сборных побегут спринты, а на 22 ноября запланированы короткие масс-старты на 12,5 и 10 км.
Состав сборной Украины на гонки в Вуокатти:
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк
Женщины: Елена Пидгрушная, Вита и Валентина Семеренко, Дарья Блашко и Екатерина Бех.
Что касается Юлии Джимы, то олимпийская чемпионка Сочи подготовку к сезону проводит с командой Словении. Сергей Семенов заболел и старты в Вуокатти пропустит.
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