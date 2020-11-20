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Украинские биатлонисты на выходных проведут контрольные старты в Финляндии

Биатлон
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Украинские биатлонисты на выходных проведут контрольные старты в Финляндии
Новина українською

21-21 ноября основа сборной Украины выступит на контрольных стартах в Вуокатти (Финляндия). В конкурентах у украинцев будут команды Болгарии и США.

21 ноября представители трех сборных побегут спринты, а на 22 ноября запланированы короткие масс-старты на 12,5 и 10 км.

Состав сборной Украины на гонки в Вуокатти:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк

Женщины: Елена Пидгрушная, Вита и Валентина Семеренко, Дарья Блашко и Екатерина Бех.

Что касается Юлии Джимы, то олимпийская чемпионка Сочи подготовку к сезону проводит с командой Словении. Сергей Семенов заболел и старты в Вуокатти пропустит.

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В статье: биатлон Дмитрий Пидручный Елена Пидгрушна
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Источник:
Суспільне

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