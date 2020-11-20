Джима не примет участие в гонках в Финляндии

Женская и мужская сборные Украины проведут контрольные гонки в Виокатти, Финляндия. Напомним, что соревнования пройдут 21 и 22 ноября.

Спринт состоится в первый день, а во второй - короткие масс-старты (12,5 км – мужчины и 10 км – женщины).

Сергей Семенов из-за простуды пропустил 5 тренировочных дней и не сможет принять участия в гонках. Юлия Джима также будет отсутствовать, из-за предсезонной подготовки со сборной Словении.

Состав Украины на контрольные гонки 21-22 ноября:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк

Женщины: Елена Пидгрушная, Вита и Валентина Семеренко, Дарья Блашка и Екатерина Бех