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Джима не примет участие в гонках в Финляндии
Украинка находится на подготовке в Словении
Женская и мужская сборные Украины проведут контрольные гонки в Виокатти, Финляндия. Напомним, что соревнования пройдут 21 и 22 ноября.
Спринт состоится в первый день, а во второй - короткие масс-старты (12,5 км – мужчины и 10 км – женщины).
Сергей Семенов из-за простуды пропустил 5 тренировочных дней и не сможет принять участия в гонках. Юлия Джима также будет отсутствовать, из-за предсезонной подготовки со сборной Словении.
Состав Украины на контрольные гонки 21-22 ноября:
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк
Женщины: Елена Пидгрушная, Вита и Валентина Семеренко, Дарья Блашка и Екатерина Бех
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