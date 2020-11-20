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Джима не примет участие в гонках в Финляндии

Биатлон
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Украинка находится на подготовке в Словении

Джима не примет участие в гонках в Финляндии
Новина українською

Женская и мужская сборные Украины проведут контрольные гонки в Виокатти, Финляндия. Напомним, что соревнования пройдут 21 и 22 ноября.

Спринт состоится в первый день, а во второй - короткие масс-старты (12,5 км – мужчины и 10 км – женщины).

Сергей Семенов из-за простуды пропустил 5 тренировочных дней и не сможет принять участия в гонках. Юлия Джима также будет отсутствовать, из-за предсезонной подготовки со сборной Словении.

Состав Украины на контрольные гонки 21-22 ноября:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк

Женщины: Елена Пидгрушная, Вита и Валентина Семеренко, Дарья Блашка и Екатерина Бех

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В статье: Артем Прима Юлия Джима
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