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Блашко выиграла контрольную гонку в Вуокатти, Пидручный стал третьим

Биатлон
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Результаты неплохие, но не наилучшие

Блашко выиграла контрольную гонку в Вуокатти, Пидручный стал третьим
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21 ноября в финском Вуокатти состоялись контрольные гонки перед стартом сезона. В них принимали участие представители Украины, США, Финляндии и Болгарии.

В женском спринте победила украинка Дарья Блашко, а у мужчин третьим стал наш Дмитрий Пидручный.

Мужской спринт:

Блашко выиграла контрольную гонку в Вуокатти, Пидручный стал третьим - изображение 1

Женский спринт:

Блашко выиграла контрольную гонку в Вуокатти, Пидручный стал третьим - изображение 2

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В статье: сборная Украины по биатлону Дмитрий Пидручный Дарья Блашко
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