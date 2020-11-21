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Блашко выиграла контрольную гонку в Вуокатти, Пидручный стал третьим
Результаты неплохие, но не наилучшие
Сегодня, 21 ноября в финском Вуокатти состоялись контрольные гонки перед стартом сезона. В них принимали участие представители Украины, США, Финляндии и Болгарии.
В женском спринте победила украинка Дарья Блашко, а у мужчин третьим стал наш Дмитрий Пидручный.
Мужской спринт:
Женский спринт:
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