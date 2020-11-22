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Пидгрушная и Пидручный выиграли короткие индивидуальные гонки в Вуокатти
Капитаны показали класс
Сегодня, 22 ноября в финском Вуокатти в рамках предсезонных стартов прошли короткие индивидуальные гонки.
У мужчин победу одержал Дмитрий Пидручный, а у женщин лучшей стала Елена Пидгрушная.
Результаты гонки у женщин:
Результаты гонки у мужчин:
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