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Пидгрушная и Пидручный выиграли короткие индивидуальные гонки в Вуокатти

Биатлон
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Капитаны показали класс

Пидгрушная и Пидручный выиграли короткие индивидуальные гонки в Вуокатти
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 ноября в финском Вуокатти в рамках предсезонных стартов прошли короткие индивидуальные гонки.

У мужчин победу одержал Дмитрий Пидручный, а у женщин лучшей стала Елена Пидгрушная.

Результаты гонки у женщин:

Пидгрушная и Пидручный выиграли короткие индивидуальные гонки в Вуокатти - изображение 1

Результаты гонки у мужчин:

Пидгрушная и Пидручный выиграли короткие индивидуальные гонки в Вуокатти - изображение 2

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В статье: сборная Украины по биатлону Дмитрий Пидручный Елена Пидгрушна
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