Валя Семеренко об эстафете на чемпионате мира: Не хотела подводить команду

Украинская биатлонистка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Валя Семеренко вспомнила, как попросила тренера не ставить ее в состав эстафетной команды на Чемпионате мира 2020. Ее слова цитирует официальный сайт IBU:

"Тренер был удивлен, спрашивал точное ли это решение. Я говорила, что оно точное. Это несложно было сделать, потому что не хотелось подводить команду. Я уверена, что наша команда сильная и хотелось, чтобы у нее была медаль.

Когда девушек награждали, я чувствовала себя там, как будто я там пятая с ними. Было очень приятно принимать медаль в нашу команду" - сказала она.