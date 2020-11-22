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Валя Семеренко об эстафете на чемпионате мира: Не хотела подводить команду

Биатлон
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Комментарий украинской биатлонистки

Валя Семеренко об эстафете на чемпионате мира: Не хотела подводить команду
UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Валя Семеренко вспомнила, как попросила тренера не ставить ее в состав эстафетной команды на Чемпионате мира 2020. Ее слова цитирует официальный сайт IBU:

"Тренер был удивлен, спрашивал точное ли это решение. Я говорила, что оно точное. Это несложно было сделать, потому что не хотелось подводить команду. Я уверена, что наша команда сильная и хотелось, чтобы у нее была медаль.

Когда девушек награждали, я чувствовала себя там, как будто я там пятая с ними. Было очень приятно принимать медаль в нашу команду" - сказала она.

Напомним, что ранее Елена Пидгрушная и Дмитрий Пидручный выиграли индивидуальные гонки в Вуокатти.

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В статье: Валентина Семеренко
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