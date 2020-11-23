Йоханнес Бё против французов. Кто разыграет глобусы в новом сезоне Кубка мира?

Теперь официально – эпоха титанов в мужском биатлоне подошла к концу. Это не так просто осознать, но впервые с 1992 года на лыжне и на стрельбище не будет кого-то из пары Мартен Фуркад/Оле-Эйнар Бьорндален – двух рекордсменов Кубка мира по количеству Больших хрустальных глобусов.

Безоговорочным фаворитом нового сезона можно смело назвать триумфатора двух предыдущих. Но сможет ли Йоханнес Бё повторить свое достижение сезона 2018-2019 и стать первым в абсолютно всех зачетах – общем, в индивидуальных гонках, в спринтах, в преследовании и в масс-стартах?

Спринт

Топ-5 сезона 2019-2020:

1. Мартен Фуркад (Франция) – 360 очков

2. Кантен Фийон-Майе (Франция) – 324

3. Йоханнес Бё (Норвегия) – 323

4. Тарье Бё (Норвегия) – 307

5. Симон Дестье (Франция) – 284

Пусть прошлогодние результаты не вводят вас в заблуждение – Мартен Фуркад забрал малый хрустальный глобус в спринтах лишь по той причине, что Йоханнес Бё в связи с появлением на свет первенца в январе пропустил две гонки в Оберхофе и Рупольдинге. Бё-младший в сезоне 2019-2020 выиграл 4 из 6 спринтов, в которых принимал участие, а еще в двух гонках норвежец финишировал в топ-5.

По уровню стабильности у Йоханнеса и близко не было ни одного конкурента – Фуркад в спринтах дважды падал за пределы топ-8, Кантен Фийон-Майе на двух первых этапах в Эстерсунде и Хохфильцене в спринтах не попадал даже в топ-10, а брат Тарье в Германии обе гонки завершил за пределами топ-20.

Не нужно лишний раз напомнить, что Йоханнес Бё является быстрейшим среди лыжников, а его прошлогодние 91,7% точности в стрельбе в спринтах оставляют конкурентам лишь теоретические шансы на борьбу за глобус в этой дисциплине. Нельзя исключать, что в новом сезоне Бё-младший потерпит одну или даже несколько неудач в спринтах, но на дистанции побить норвежца кажется нереальной задачей.

Прогноз UA-Футбол: Йоханнес Бё (Норвегия)

Гонки преследования

Топ-5 сезона 2019-2020:

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 232

2. Мартен Фуркад (Франция) – 230

3. Кантен Фийон-Майе (Франция) – 230

4. Йоханнес Бё (Норвегия) – 217

5. Александр Логинов (Россия) – 197

Восьмикратный обладатель малых хрустальных глобусов в пасьютах Мартен Фуркад больше не будет тревожить Йоханнеса Бё, но француз подготовил себе достойную замену. Конечно, речь об Эмильене Жаклене, который в прошлом сезоне зарекомендовал большим мастером гонок с раздельного старта. Да и Кантен Фийон-Майе второй сезон подряд не покидает топ-3 этой дисциплины.

Жаклен в спринтах стал лишь седьмым по набранным очкам, а в гонках преследования завоевал свой первый малый хрустальный глобус и ни разу не выпал из топ-6. На чемпионате мира в Антхольце Эмильен в пасьюте с шестой стартовой позиции сенсационно завоевал золото, вырвав победу в ярком финишном спринте против Бё-младшего.

Прогресс Жаклена впечатляет, однако и в этой дисциплине сложно игнорировать показатели Йоханнеса Бё. Норвежец в прошлом сезоне выиграл два из четырех пасьютов, еще однажды был вторым, а в финальной гонке сезона в Контиолахти занял четвертое место. Он не стал первым только из-за пропуска одного преследования в Германии. Со стрельбой у Бё-младшего также был полный порядок – рекордные в карьере 91,3% или же всего семь промахов в четырех гонках, что вполне допустимо, учитывая его превосходные показатели на лыжне.

Хотя Йоханнеса Бё сложно назвать большим экспертом по преследованиям (только в сезоне 2015-2016 он в пасьютах финишировал выше, чем в спринтах), тот гандикап, который норвежец будет иметь после спринтов, должен помочь ему во второй раз в карьере стать лучшим в этой дисциплине. К тому же, норвежец хорошо запомнил, что сделал с ним Жаклен в Антхольце. Кажется, реванш неизбежен…

Прогноз UA-Футбол: Йоханнес Бё (Норвегия)

Индивидуальная гонка

Топ-5 сезона 2019-2020:

1. Мартен Фуркад (Франция) – 174

2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 145

3. Кантен Фийон-Майе (Франция) – 120

4. Тарье Бё (Норвегия) – 114

5. Фабьен Клод (Франция) – 106

Борьба за малый хрустальный глобус в старейшей дисциплине в истории биатлона всегда менее предсказуемая, чем в спринтах или пасьютах, ведь индивидуальных гонок в сезоне не так много, поэтому даже один провальный огневой рубеж может серьезно повлиять на конечное распределение сил.

Все эти нюансы не имеют особого значения, когда речь заходит о Йоханнесе Бё. Норвежец в двух из трех последних сезонах брал глобус в индивидуальных гонках, а на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане в борьбе за золото драматично обставил Мартена Фуркада – эталонного специалиста по индивидуальным гонкам.

Просто взгляните на стрелковые показатели Йоханнеса в индивидуалках за последние 4 года – 90%, 95%, 90%, 93%! Бё-младший близок к безупречности на стрельбище, когда нет необходимости включать «пулемет» в стиле Симона Эдера. Как вы понимаете, при такой стрельбе рыжеволосый норвежец практически неуязвим – относительно топ-конкурентов одну штрафную минуту он спокойно закроет за счет лыжного хода, поэтому даже идеальная стрельба не гарантирует победы в противостоянии с действующим доминатором Кубка мира.

Прогноз UA-Футбол: Йоханнес Бё (Норвегия)

Масс-старт

Топ-5 сезона 2019-2020:

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 228

2. Кантен Фийон-Майе (Франция) – 216

3. Мартен Фуркад (Франция) – 203

4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 189

5. Арнд Пайффер (Германия) – 186

Честно говоря, очень сложно найти аргументы против победы Йоханнеса Бё и в зачете гонок с массового старта. А как может быть иначе, если норвежец в прошлом сезоне стал первым, несмотря на пропуск гонки в Оберхофе. Всего же Бё-младший за два последних сезона выиграл шесть из девяти масс-стартов, а еще в двух гонках с четырьмя огневыми рубежами финишировал на подиуме. Убийственная статистика!

Главное оружие Йоханнеса Бё в масс-стартах – его скорость. Лишь единицы способны комфортно работать в том темпе, который биатлонист из Стрюна нередко предлагает уже на первом круге. За счет такой агрессивной тактики Бё-младший страхует себя от промахов на стрельбе и минимизирует свои потери относительно промежуточных лидеров в случае проезда по штрафному кругу.

Основным раздражителем Йоханнеса Бё в этой дисциплине обещает стать Кантен Фийон-Майе с его двумя победами и пятью подиумами в масс-стартах за последние два сезона.

Прогноз UA-Футбол: Йоханнес Бё (Норвегия).