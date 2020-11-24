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Семенов пропустит этапы Кубка мира в Контиолахти

Биатлон
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Начинаем без ветерана

Семенов пропустит этапы Кубка мира в Контиолахти
Новина українською

Сергей Семенов из-за проблем со здоровьем не выступит на двух стартовых этапах Кубка мира в Контиолахти. Биатлонист вернется в Украину для прохождения медицинского обследования.

Не исключено, что без Семенова сборная Украины выступит и в Хохфильцене. Ожидается, что Сергея заменит один из биатлонистов резервной команды.

Семенов в сезоне 2019-2020 в общем зачете Кубка мира занял 67-е место. Его лучшим результатом стало 24-е место в спринте в Нове Место.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Пидгрушная и Пидручный выиграли короткие индивидуальные гонки в Вуокатти.

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В статье: Сергей Семенов биатлон Кубок мира по биатлону
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Источник:
Tribuna.com

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