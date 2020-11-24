Вирер, Экхофф, Херрманн или кто-то еще? Кто будет задавать темп в Кубке мира?

На фоне ярко выраженного доминирования Йоханнеса Бё в мужской части Кубка мира у женщин нет явного фаворита на Большой хрустальный глобус. Зато есть группа из как минимум пяти биатлонисток с примерно одинаковыми шансами на итоговый триумф в общем зачете.

Разумеется, перечень грандов сезона нужно начинать с действующей чемпионки Доротеи Вирер, тем более что итальянская прима держит в своих руках Кубок мира на протяжении двух последних сезонов. Вирер в концовке прошлого сезона сделала то, что так и не удалось Кайсе Макарайнен, Дарье Домрачевой, Лауре Дальмайер и даже Магдалене Нойнер – она защитила первую позицию в генеральной классификации и тем самым повторила достижения Магдалены Форсберг, Эвы Корпелы и Анфисы Резцовой.

Не допустить хет-трика Вирер в новом сезоне попытаются Тириль Экхофф, Дениз Херрманн, Ханна Эберг, Марте Олсбю-Ройселанд и другие. Мы считаем, что именно эта пятерка и разыграет глобусы в сезоне 2020-2021.

Спринт

Топ-5 сезона 2019-2020:

1. Дениз Херрманн (Германия) – 314 очков

2. Доротея Вирер (Италия) – 305

3. Тириль Экхофф (Норвегия) – 283

4. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) – 248

5. Ханна Эберг (Швеция) – 245

Дениз Херрманн в прошлом сезоне после победы в Контиолахти в последний момент вырвала из рук Доротеи Вирер малый хрустальный глобус в зачете спринтов. Немка 6 из 8 гонок закончила в топ-6 – и это при скромных 82% точности на стрельбе.

Херрманн снова будет одним из претендентов на глобус, но не главным фаворитом. Эта роль больше к лицу Марте Олсбю-Ройселанд – именно норвежка в сезоне 2019-2020 в среднем за гонку в спринтах набирала наибольшее количество очков и именно она стала чемпионкой мира в Антхольце.

And the final entry is also the newest! ???? Marte Olsbu Roeiseland's #antholz2020 WCH were phenomenal but her comeback in the final mass start was as good as it gets! 7 medals in as many competitions for the ???????? in @biathlonantholz!

__________#biathlonBestComeback @NSSF_Biathlon pic.twitter.com/wtGReZSs2R — IBU World Cup (@IBU_WC) May 4, 2020

У Олсбю-Ройселанд превосходство над Херрманн по всем ключевым компонентам – пусть и незначительно, но она быстрее на лыжне (0,2 секунды на 1 километр), она точнее на стрельбище (88% в спринтах) и стабильно выигрывает у немки по несколько секунд на каждом огневом рубеже за счет скорострельности.

Доротея Вирер и Ханна Эберг будут рядом с этой парой за счет стабильности, а вот Тириль Экхофф нужно срочно что-то делать со стрельбой – три последних сезона ее точность в спринтах не превышает 76%.

Прогноз UA-Футбол: Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегия)

Гонка преследования

Топ-5 сезона 2019-2020:

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 232

2. Доротея Вирер (Италия) – 186

3. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 185

4. Ханна Эберг (Швеция) – 168

5. Дениз Херрманн (Германия) – 155

Когда речь заходит о преследовании, на первый план выходит Доротея Вирер. Итальянка закончила шесть сезонов подряд в топ-5 этой дисциплины, причем только в сезоне 2014-2015 она минимально ухудшила свою позицию в малом зачете относительно результатов в спринте.

В пасьютах раскрываются все сильные качества Вирер – Доротея прекрасно держит темп, а на стрельбище единицы способны дать симметричный ответ на ее скорострельность и точность. Все это мы могли наблюдать на последнем чемпионате мира, когда Вирер при седьмой стартовой позиции на домашней трассе в Антхольце с хладнокровием самого опытного гроссмейстера переиграла на дистанции и Херрманн, и Олсбю-Ройселанд.

Если Вирер продолжит стабильно заезжать в топ-5 в спринтах (а она делает это последние 6 лет), то в гонках преследования малый хрустальный глобус от нее никуда не денется.

Прогноз UA-Футбол: Доротея Вирер (Италия)

Индивидуальная гонка

Топ-5 сезона 2019-2020:

1. Ханна Эберг (Швеция) – 128

2. Доротея Вирер (Италия) – 114

3. Жюстин Бреза (Франция) – 112

4. Дениз Херрманн (Германия) – 112

5. Франциска Пройсс (Германия) – 109

С момента триумфа в этой дисциплине Магдалены Нойнер в сезоне 2008-2009 малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках достается только тем биатлонисткам, которые на стрельбище способны закрыть как минимум 90-93% мишеней. Поэтому Дениз Херрманн, Марте Олсбю-Ройселанд и Тириль Экхофф сразу же вычеркиваем. В списке очевидных фаворитов остаются действующая чемпионка мира Доротея Вирер и Ханна Эберг, которая в этой дисциплине брала золото и на Олимпиаде, и на чемпионате мира.

Эберг и Вирер близки друг к другу по достижениям в индивидуалках, но все же преимущество за шведкой. Все дело в том, что Эберг реже позволяет себе проваливаться в любимой дисциплине, в то время как Вирер с момента взятия малого хрустального глобуса в сезоне 2015-2016 в шести гонках не попадала в топ-10, а однажды даже упала за пределы очковой зоны. Эберг же после триумфа в олимпийском Пхенчхане ни разу не покинула десятку сильнейших.

За последние два сезона Эберг в среднем за гонку позволяла себе всего 1,6 промаха, в то время как Вирер в индивидуальных гонках зарабатывала ровно на 1 штрафную минуту больше. В плане скорости и скорострельности Доротея превосходит Ханну, но не настолько, чтобы отыграть 60-секундный дефицит.

Кто еще в этой дисциплине способен навязать конкуренцию двум фавориткам? Хотелось бы верить, что это по зубам нашей Юлии Джиме, ведь киевлянка последние 5 сезонов не покидает топ-10, а в сезоне 2017-2018 от малого хрустального глобуса ее отделили лишь 5 очков в пользу белоруски Надежды Скардино.

Прогноз UA-Футбол: Ханна Эберг (Швеция)

Масс-старт

Топ-5 сезона 2019-2020:

1. Доротея Вирер (Италия) – 223

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 210

3. Ханна Эберг (Швеция) – 200

4. Кайса Макаряйнен (Финляндия) – 195

5. Анаис Бескон (Франция) – 172

Марте Олсбю-Ройселанд в сезоне 2019-2020 в зачете масс-стартов заняла лишь 8-е место, но этому есть логическое объяснение, ведь норвежка пропустила две из пяти гонок на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

Если же подсчитать среднее количество очков, то Олсбю-Ройселанд превзошла обладательницу малого хрустального глобуса Доротею Вирер (48,6 против 44,6). И именно Олсбю-Ройселанд огорчила Вирер в масс-старте домашнего для итальянки чемпионата мира в Антхольце, взяв золото с 20-секундным отрывом.

Олсбю-Ройселанд три года подряд заканчивает в топ-10 в зачете масс-стартов. Вирер, Экхофф, Херрманн и Эберг подобным похвастаться не могут.

Марте с каждым сезоном улучшает свои показатели на лыжне – сейчас она ногами наравне с Херрманн и Экхофф, но превосходит своих главных конкуренток по стабильности на стрельбище. А при идентичной скорости это очень веский аргумент в ее пользу.

Прогноз UA-Футбол: Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегия)