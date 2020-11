Вирер, Экхофф, Херрманн или кто-то еще? Кто будет задавать темп в Кубке мира?

На фоне ярко выраженного доминирования Йоханнеса Бё в мужской части Кубка мира у женщин нет явного фаворита на Большой хрустальный глобус. Зато есть группа из как минимум пяти биатлонисток с примерно одинаковыми шансами на итоговый триумф в общем зачете.

Разумеется, перечень грандов сезона нужно начинать с действующей чемпионки Доротеи Вирер, тем более что итальянская прима держит в своих руках Кубок мира на протяжении двух последних сезонов. Вирер в концовке прошлого сезона сделала то, что так и не удалось Кайсе Макарайнен, Дарье Домрачевой, Лауре Дальмайер и даже Магдалене Нойнер – она защитила первую позицию в генеральной классификации и тем самым повторила достижения Магдалены Форсберг, Эвы Корпелы и Анфисы Резцовой.

Не допустить хет-трика Вирер в новом сезоне попытаются Тириль Экхофф, Дениз Херрманн, Ханна Эберг, Марте Олсбю-Ройселанд и другие. Мы считаем, что именно эта пятерка и разыграет глобусы в сезоне 2020-2021.

Спринт

Топ-5 сезона 2019-2020:

1. Дениз Херрманн (Германия) – 314 очков

2. Доротея Вирер (Италия) – 305

3. Тириль Экхофф (Норвегия) – 283

4. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) – 248

5. Ханна Эберг (Швеция) – 245

Дениз Херрманн в прошлом сезоне после победы в Контиолахти в последний момент вырвала из рук Доротеи Вирер малый хрустальный глобус в зачете спринтов. Немка 6 из 8 гонок закончила в топ-6 – и это при скромных 82% точности на стрельбе.

Херрманн снова будет одним из претендентов на глобус, но не главным фаворитом. Эта роль больше к лицу Марте Олсбю-Ройселанд – именно норвежка в сезоне 2019-2020 в среднем за гонку в спринтах набирала наибольшее количество очков и именно она стала чемпионкой мира в Антхольце.

And the final entry is also the newest! ???? Marte Olsbu Roeiseland's #antholz2020 WCH were phenomenal but her comeback in the final mass start was as good as it gets! 7 medals in as many competitions for the ???????? in @biathlonantholz!

__________#biathlonBestComeback @NSSF_Biathlon pic.twitter.com/wtGReZSs2R