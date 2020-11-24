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IBU назвал фаворитов сезона в Кубке мира

Биатлон
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IBU назвал фаворитов сезона в Кубке мира
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Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) представил список главных претендентов на Большие хрустальные глобусы.

У мужчин главных конкурентом Йоханнеса Бё назвал Кантен Фийон-Майе, а в группу «темных лошадок» вошли Александр Логинов, Тарье Бё, Симон Дестье, Бенедикт Долль, Йоханнес Дале и Яков Фак.

Среди женщин главными претендентами ни Кубок мира IBU считает действующую чемпионку Доротею Вирер, Дениз Херрманн, Тириль Экхофф, Марте Олсбю-Ройселанд и Ханну Эберг.

Навязать борьбу этой пятерке попытаются Франциска Пройсс, Лиза Виттоцци, Жюлия Симон и Ингрид Тандревольд.

Кубок мира 2020-2021 стартует 28 ноября в Контиолахти (Финляндия).

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В статье: Йоханнес Бе Доротея Вирер Кубок мира по биатлону 2020-2021
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