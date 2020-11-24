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IBU назвал фаворитов сезона в Кубке мира
Ожидаемые имена
Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) представил список главных претендентов на Большие хрустальные глобусы.
У мужчин главных конкурентом Йоханнеса Бё назвал Кантен Фийон-Майе, а в группу «темных лошадок» вошли Александр Логинов, Тарье Бё, Симон Дестье, Бенедикт Долль, Йоханнес Дале и Яков Фак.
Среди женщин главными претендентами ни Кубок мира IBU считает действующую чемпионку Доротею Вирер, Дениз Херрманн, Тириль Экхофф, Марте Олсбю-Ройселанд и Ханну Эберг.
Навязать борьбу этой пятерке попытаются Франциска Пройсс, Лиза Виттоцци, Жюлия Симон и Ингрид Тандревольд.
Кубок мира 2020-2021 стартует 28 ноября в Контиолахти (Финляндия).
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