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Главный тренер сборной Украины назвал состав на индивидуальные гонки в Контиолахти
Гонку пропустят Валентина Семеренко и Тарас Лесюк
24 ноября сборная Украины по биатлону завершает тренировочный сбор, который проходит в Вуокатти, и должна отправиться на первый этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти.
Первыми официальными стартами нового сезона станут индивидуальные гонки у мужчин и женщин, они состоятся 28 ноября. Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра в интервью XSPORT.ua назвал состав биатлонистов, которые примут участие в этих гонках.
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал.
Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Катерина Бех.
"В начале сезона я хочу дать всем спортсменам пробежать хотя бы по одному старту. При этом буду смотреть не только по результатам каждого, а и по состоянию, ведь сезон будет нелегкий. Сейчас приняли решение, что индивидуальные гонки пропустят Валя Семеренко и Тарас Лесюк, они будут готовиться к спринтам", - сказал Санитра.
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