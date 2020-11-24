  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Главный тренер сборной Украины назвал состав на индивидуальные гонки в Контиолахти
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер сборной Украины назвал состав на индивидуальные гонки в Контиолахти

Биатлон
(1 голосов)

Гонку пропустят Валентина Семеренко и Тарас Лесюк

Главный тренер сборной Украины назвал состав на индивидуальные гонки в Контиолахти
Новина українською

24 ноября сборная Украины по биатлону завершает тренировочный сбор, который проходит в Вуокатти, и должна отправиться на первый этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

Первыми официальными стартами нового сезона станут индивидуальные гонки у мужчин и женщин, они состоятся 28 ноября. Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра в интервью XSPORT.ua назвал состав биатлонистов, которые примут участие в этих гонках.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал.

Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Катерина Бех.

"В начале сезона я хочу дать всем спортсменам пробежать хотя бы по одному старту. При этом буду смотреть не только по результатам каждого, а и по состоянию, ведь сезон будет нелегкий. Сейчас приняли решение, что индивидуальные гонки пропустят Валя Семеренко и Тарас Лесюк, они будут готовиться к спринтам", - сказал Санитра.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Ткаленко Артем Прима Дмитрий Пидручный Юрай Санитра Богдан Цимбал Антон Дудченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...