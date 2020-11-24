Главный тренер сборной Украины назвал состав на индивидуальные гонки в Контиолахти

24 ноября сборная Украины по биатлону завершает тренировочный сбор, который проходит в Вуокатти, и должна отправиться на первый этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

Первыми официальными стартами нового сезона станут индивидуальные гонки у мужчин и женщин, они состоятся 28 ноября. Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра в интервью XSPORT.ua назвал состав биатлонистов, которые примут участие в этих гонках.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал.

Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Катерина Бех.

"В начале сезона я хочу дать всем спортсменам пробежать хотя бы по одному старту. При этом буду смотреть не только по результатам каждого, а и по состоянию, ведь сезон будет нелегкий. Сейчас приняли решение, что индивидуальные гонки пропустят Валя Семеренко и Тарас Лесюк, они будут готовиться к спринтам", - сказал Санитра.