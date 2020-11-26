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Российский комментатор сообщил, что Пидручный сдал сомнительный тест на коронавирус

Биатлон
(1 голосов)

Биатлонист это опровергает

Российский комментатор сообщил, что Пидручный сдал сомнительный тест на коронавирус
Новина українською

Известный российский комментатор Дмитрием Губерниев в своем телеканале в Telegram написал, что лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный перед стартом первого этапа Кубка мира в Контиолахти сдал сомнительный тест на коронавирус.

Пидручный в комментарии для портала XSPORT.ua заявил, что проблем с прохождением теста на COVID-19 у него не было.

За несколько дней до старта сезона в Кубке мира коронавирус обнаружен в командах России, Словакии, Молдовы, Румынии и Франции, однако французы не ушли на карантин, поскольку член их команды с положительным тестом уже выздоровел.

Первые гонки Кубка мира 2020-2021 в Контиолахти пройдут в субботу, 28 ноября.

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В статье: Дмитрий Пидручный коронавирус Кубок мира по биатлону 2020-2021
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Источник:
Xsport.ua

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Комментарии (1)
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Zapp Brannigan (Київ)
26.11.2020 в 18:45
проте французи не пішли на карантин, оскільки член їхньої команди з позитивним тестом вже видужав. А нашій збірній з таким видужавшим Мораєсом тєхнарь вліпили!
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