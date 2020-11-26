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Российский комментатор сообщил, что Пидручный сдал сомнительный тест на коронавирус
Биатлонист это опровергает
Известный российский комментатор Дмитрием Губерниев в своем телеканале в Telegram написал, что лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный перед стартом первого этапа Кубка мира в Контиолахти сдал сомнительный тест на коронавирус.
Пидручный в комментарии для портала XSPORT.ua заявил, что проблем с прохождением теста на COVID-19 у него не было.
За несколько дней до старта сезона в Кубке мира коронавирус обнаружен в командах России, Словакии, Молдовы, Румынии и Франции, однако французы не ушли на карантин, поскольку член их команды с положительным тестом уже выздоровел.
Первые гонки Кубка мира 2020-2021 в Контиолахти пройдут в субботу, 28 ноября.
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