Российский комментатор сообщил, что Пидручный сдал сомнительный тест на коронавирус

Известный российский комментатор Дмитрием Губерниев в своем телеканале в Telegram написал, что лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный перед стартом первого этапа Кубка мира в Контиолахти сдал сомнительный тест на коронавирус.

Пидручный в комментарии для портала XSPORT.ua заявил, что проблем с прохождением теста на COVID-19 у него не было.

За несколько дней до старта сезона в Кубке мира коронавирус обнаружен в командах России, Словакии, Молдовы, Румынии и Франции, однако французы не ушли на карантин, поскольку член их команды с положительным тестом уже выздоровел.

Первые гонки Кубка мира 2020-2021 в Контиолахти пройдут в субботу, 28 ноября.