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Этапы Кубка мира в Контиолахти пройдут без зрителей
Этого следовало ожидать
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что из-за пандемии коронавируса на двух стартовых этапах Кубка мира в Контиолахти зрителей не будет.
"Основываясь на рекомендациях региональных властей и медицинских служб, Ассоциация биатлона Финляндии и организаторы этапов в Контиолахти приняли решение, что соревнования Кубка мира пройдут без зрителей", - говорится в заявлении IBU.
На данный момент известно, что коронавирус проник в команды Словакии, России, Франции, Молдовы и Румынии. Всего заражены 15 из 700 человек, которые прибыли в Контиолахти на старт сезона в Кубке мира.
Кубок мира 2020-2021 стартует в субботу двумя индивидуальными гонками.
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