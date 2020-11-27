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Этапы Кубка мира в Контиолахти пройдут без зрителей

Биатлон
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Этого следовало ожидать

Этапы Кубка мира в Контиолахти пройдут без зрителей
Новина українською

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что из-за пандемии коронавируса на двух стартовых этапах Кубка мира в Контиолахти зрителей не будет.

"Основываясь на рекомендациях региональных властей и медицинских служб, Ассоциация биатлона Финляндии и организаторы этапов в Контиолахти приняли решение, что соревнования Кубка мира пройдут без зрителей", - говорится в заявлении IBU.

На данный момент известно, что коронавирус проник в команды Словакии, России, Франции, Молдовы и Румынии. Всего заражены 15 из 700 человек, которые прибыли в Контиолахти на старт сезона в Кубке мира.

Кубок мира 2020-2021 стартует в субботу двумя индивидуальными гонками.

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В статье: коронавирус Кубок мира по биатлону 2020-2021
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