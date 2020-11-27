Этапы Кубка мира в Контиолахти пройдут без зрителей

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что из-за пандемии коронавируса на двух стартовых этапах Кубка мира в Контиолахти зрителей не будет.

"Основываясь на рекомендациях региональных властей и медицинских служб, Ассоциация биатлона Финляндии и организаторы этапов в Контиолахти приняли решение, что соревнования Кубка мира пройдут без зрителей", - говорится в заявлении IBU.

На данный момент известно, что коронавирус проник в команды Словакии, России, Франции, Молдовы и Румынии. Всего заражены 15 из 700 человек, которые прибыли в Контиолахти на старт сезона в Кубке мира.

Кубок мира 2020-2021 стартует в субботу двумя индивидуальными гонками.