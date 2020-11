Коронавирус и биатлон: пандемия добралась до Италии и Польши

Международный союз биатлонистов объявил о положительных тестах на коронавирус в командах Италии и Польши. Члены этих сборных изолированы, а решение об их допуске к гонкам будут принимать органы здравоохранения Финляндии.

The IBU has conducted further SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the BMW IBU World Cup Biathlon in Kontiolahti, Finland. Team members from Italy and Poland have tested positive. The team members and their contacts have been alerted and isolated. (1/2)