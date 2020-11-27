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Коронавирус и биатлон: пандемия добралась до Италии и Польши
А ведь это только начало
Международный союз биатлонистов объявил о положительных тестах на коронавирус в командах Италии и Польши. Члены этих сборных изолированы, а решение об их допуске к гонкам будут принимать органы здравоохранения Финляндии.
The IBU has conducted further SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the BMW IBU World Cup Biathlon in Kontiolahti, Finland. Team members from Italy and Poland have tested positive. The team members and their contacts have been alerted and isolated. (1/2)— IBU (@biathlonworld) November 27, 2020
Также положительные тесты на COVID-19 сдали представители команд России, Словакии, Молдовы, Румынии и Франции, однако французы не ушли на карантин, поскольку член их команды с положительным тестом уже выздоровел.
Первые гонки Кубка мира 2020-2021 в Контиолахти пройдут в субботу, 28 ноября.
Ранее российский комментатор
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