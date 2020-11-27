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Коронавирус и биатлон: пандемия добралась до Италии и Польши

Биатлон
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А ведь это только начало

Коронавирус и биатлон: пандемия добралась до Италии и Польши
Новина українською

Международный союз биатлонистов объявил о положительных тестах на коронавирус в командах Италии и Польши. Члены этих сборных изолированы, а решение об их допуске к гонкам будут принимать органы здравоохранения Финляндии.

Также положительные тесты на COVID-19 сдали представители команд России, Словакии, Молдовы, Румынии и Франции, однако французы не ушли на карантин, поскольку член их команды с положительным тестом уже выздоровел.

Первые гонки Кубка мира 2020-2021 в Контиолахти пройдут в субботу, 28 ноября.

Ранее российский комментатор сообщил, что Пидручный сдал сомнительный тест на коронавирус.

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2020-2021
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