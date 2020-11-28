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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская индивидуальная гонка в Контиолахти. LIVE
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию первой гонки Кубка мира 2020-2021 в Контиолахти (Финляндия). В 12:00 по киевскому времени мужчины пробегут индивидуальную гонку на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами.
Следить за открытием сезона в мировом биатлоне вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
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Стартовые позиции украинских биатлонистов:
2. Дмитрий Пидручный
5. Артем Прима
49. Антон Дудченко
78. Руслан Ткаленко
96. Богдан Цымбал
Полный старт-лист индивидуальной гонки
11:30. Добрый день! Сегодня особенный день для всех фанатов биатлона – в Контиолахти стартует новый сезон Кубка мира! Ровно через 30 минут на старт индивидуальной гонки выйдут мужчины. Не пропустите!
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