Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женская индивидуальная гонка в Контиолахти. LIVE

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира 2020-2021 в Контиолахти (Финляндия). Первая биатлонистка уйдет на трассу в 15:20 по киевскому времени.

Следить за открытием сезона в мировом биатлоне при участии пятерых биатлонисток сборной Украины во главе с Еленой Пидгрушной вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Также читайте, где смотреть гонки Кубка мира в Украине .

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

19. Юлия Джима

22. Вита Семеренко

50. Елена Пидгрушная

77. Дарья Блашко

87. Екатерина Бех

Полный старт-лист индивидуальной гонки

Онлайн

16:25. 40 биатлонисток закончили гонку.

Юлия Джима идет 7-й, а Доротея Вирер уже может принимать поздравления.

16:23. Пидгрушная дважды мажет на финальной стойке

Теперь бороться за очковую зону будет непросто. Прямо сейчас у Елены 41-й график.

16:21. Бех дважды ошиблась на стойке

У Екатерины уже три промаха и скромная 66-я позиция.

16:19. Вита Семеренко – 25-я на финише

С тремя минутами штрафа и посредственным лыжным ходом рассчитывать на очковую зону будет сложно.

16:17. Блашко закрыла все мишени на стойке

Дарья идет на 30-й позиции (+1,43.5).

16:15. Вирер потеснила график Херрманн всего на 0,8 секунды! На 99,9% мы знаем имя победительницы сегодняшней гонки.

А Юлия Джима ворвалась в топ-5.

16:13. Пидгрушная справляется с лежкой

Елена прогрессировала на 33-е место (+3:06).

16:11. Бех также мажет на лежке

У Екатерины промежуточное 61-е место (+1:24.7).

16:10. У Блашко промах на первой стрельбе

Дарья занимает лишь 60-е место. Печально…

16:09. Вита Семеренко – два промаха на финальной стрельбе

Украинка проигрывает 5 минут графику Вирер. Похоже, Семеренко начнет сезон за пределами очковой зоны.

16:08. Безупречный старт сезона от Вирер! Итальянка закрыла все 20 мишеней на стрельбище и отправилась навстречу победе. Сложно представить, что кто-то перебьет ее график.

16:07. Джима – 20 из 20!!!

Увы, скорость не позволяет Юлии конкурировать за медаль. Но в топ-10 киевлянка сегодня должна заезжать.

16:03. Пидгрушная точна на стойке

Капитан сборной Украины поднялась на 38-е место. Ногами Елена проигрывает Вирер около 40 секунд.

16:02. Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанд сегодня провалились. У норвежек на двоих уже 8 промахов и чисто теоретические шансы на топ-10.

16:00. Доротея Вирер готовится сделать то, что несколько часов назад не смог Йоханнес Бё. Чемпионка Кубка мира летит навстречу победе.

15:59. Вита Семеренко справилась с лежкой

Украинка проигрывает лидерам 2,5 минуты. Многовато.

15:58. У Джимы третий «0» на стрельбе!

Юлия вернулась на трассу с 5-м графиком (+1,03,4).

15:54. Пидгрушная «застрелилась» на лежке

С двумя минутами штрафа Елена только 44-я (+2:25.1).

15:51. Вирер контролирует гонку. А вот у обладательницы Малого хрустального глобуса Ханны Эберг уже две минуты штрафа.

15:50. У Виты Семеренко минута штрафа

Ногами Вита быстрее Джимы, но промах отбросил ее за пределы топ-10.

15:49. Джима точна и на стойке

Но на лыжне Юлия очень слаба. При идентичной стрельбе она проигрывает 1:14 Лизе Терезе Хаузер, которую сложно назвать эталоном скорости.

15:43. Экхофф и Олсбю-Ройселанд синхронно получили по минуте штрафа. Обе норвежки за пределами топ-10.

15:41. Действующая победительница Кубка мира Доротея Вирер разбила все мишени на стойке, но не итальянка возглавляет гонку, а Лиза Тереза Хаузер!

15:40. Вита Семеренко – 5 из 5!

Украинка почти на 6 секунд впереди Джимы. Лыжный ход также вызывает вопросы.

15:38. Джима точна на лежке!

Но скорость на лыжне не впечатляет – Юлия проигрывает графику Тандревольд почти 25 секунд.

15:34. У Лизы Виттоцци четыре промаха на первой стрельбе! А лидирует пока Ингрид Ландмарк Тандревольд.

15:32. Джима на отсечке 1,3 км проигрывает 14,5 секунды графику Маркеты Давидовой (она только что промахнулась на лежке). Вита Семеренко разогналась чуть лучше (+12,7).

15:29. Юлия Джима отправилась в гонку под №19. Через полторы минуты аналогичную процедуру проделает еще одна олимпийская чемпионка – Вита Семеренко.

15:24. Первые мгновения гонки:

First out of the gate is @monabrorsson - we'll be staying in @KlahtiBiathlon instead of going to Östersund next week but we're sure people back home in Sweden will cheer her on all season long. #KON20 ????????????



Watch the women's Individual on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/mtPG0Rftv4