Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женская индивидуальная гонка в Контиолахти. LIVE

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира 2020-2021 в Контиолахти (Финляндия). Первая биатлонистка уйдет на трассу в 15:20 по киевскому времени.
Следить за открытием сезона в мировом биатлоне при участии пятерых биатлонисток сборной Украины во главе с Еленой Пидгрушной вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Юлия вернулась на трассу с 5-м графиком (+1,03,4).
15:54. Пидгрушная «застрелилась» на лежке
С двумя минутами штрафа Елена только 44-я (+2:25.1).
15:51. Вирер контролирует гонку. А вот у обладательницы Малого хрустального глобуса Ханны Эберг уже две минуты штрафа.
15:50. У Виты Семеренко минута штрафа
Ногами Вита быстрее Джимы, но промах отбросил ее за пределы топ-10.
15:49. Джима точна и на стойке
Но на лыжне Юлия очень слаба. При идентичной стрельбе она проигрывает 1:14 Лизе Терезе Хаузер, которую сложно назвать эталоном скорости.
15:43. Экхофф и Олсбю-Ройселанд синхронно получили по минуте штрафа. Обе норвежки за пределами топ-10.
15:41. Действующая победительница Кубка мира Доротея Вирер разбила все мишени на стойке, но не итальянка возглавляет гонку, а Лиза Тереза Хаузер!
15:40. Вита Семеренко – 5 из 5!
Украинка почти на 6 секунд впереди Джимы. Лыжный ход также вызывает вопросы.
15:38. Джима точна на лежке!
Но скорость на лыжне не впечатляет – Юлия проигрывает графику Тандревольд почти 25 секунд.
15:34. У Лизы Виттоцци четыре промаха на первой стрельбе! А лидирует пока Ингрид Ландмарк Тандревольд.
15:32. Джима на отсечке 1,3 км проигрывает 14,5 секунды графику Маркеты Давидовой (она только что промахнулась на лежке). Вита Семеренко разогналась чуть лучше (+12,7).
15:29. Юлия Джима отправилась в гонку под №19. Через полторы минуты аналогичную процедуру проделает еще одна олимпийская чемпионка – Вита Семеренко.
15:24. Первые мгновения гонки:
First out of the gate is @monabrorsson - we'll be staying in @KlahtiBiathlon instead of going to Östersund next week but we're sure people back home in Sweden will cheer her on all season long. #KON20 ????????????