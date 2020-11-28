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Воспоминания от Фуркада: Подборка лучших моментов за последние 10 лет. Видео

Биатлон
(1 голосов)

Француз скучает по биатлону

Воспоминания от Фуркада: Подборка лучших моментов за последние 10 лет. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Французский биатлонист Мартен Фуркад предложил вспомнить лучшие моменты его карьеры за последние 10 лет. Соответствующее видео он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Счастье, боль, люди, места, победы, поражения ...

За несколько часов до начала нового сезона давайте вместе получим удовольствие от этих 10 лет эмоций.

Вы соскучились? Я да..."

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В статье: Мартен Фуркад
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