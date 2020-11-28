Воспоминания от Фуркада: Подборка лучших моментов за последние 10 лет. Видео

Французский биатлонист Мартен Фуркад предложил вспомнить лучшие моменты его карьеры за последние 10 лет. Соответствующее видео он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Счастье, боль, люди, места, победы, поражения ...

За несколько часов до начала нового сезона давайте вместе получим удовольствие от этих 10 лет эмоций.

Вы соскучились? Я да..."