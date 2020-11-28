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Воспоминания от Фуркада: Подборка лучших моментов за последние 10 лет. Видео
Француз скучает по биатлону
Французский биатлонист Мартен Фуркад предложил вспомнить лучшие моменты его карьеры за последние 10 лет. Соответствующее видео он разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Счастье, боль, люди, места, победы, поражения ...
За несколько часов до начала нового сезона давайте вместе получим удовольствие от этих 10 лет эмоций.
Вы соскучились? Я да..."
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