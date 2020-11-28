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Контиолахти. Доротея Вирер побеждает в индивидуальной гонке, Джима - десятая

Биатлон
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Результаты индивидуальной гонки у женщин

Контиолахти. Доротея Вирер побеждает в индивидуальной гонке, Джима - десятая
UA-Футбол
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Сегодня, 28 ноября в финском Контиолахти состоялась женская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира 2020/2021.

Победу одержала представительница Италии Доротея Вирер, серебро у немки Дениз Херман, а бронза у биатлонистки из Швеции Йоханны Скотхайм.

Что касается представительниц Украины, то лучшей среди наших стала Юлия Джима, которая с точной стрельбой и небыстрым ходом по трассе стала десятой.

Контиолахти. Кубок мира 2020/2021

Индивидуальная гонка

Женщины

1. Дортея Вирер (Италия) (0 + 0 + 0 + 0)

2. Дениз Херман (Германия) (1 + 0 + 0 + 0) (+ 0,8с.)

3. Йохана Скотхайм (Швеция) (0 + 0 + 0 + 0) (+ 24,1с.)

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10. Юлия Джима (Украина) (0 + 0 + 0 + 0) (+ 1.54,8с.)

25. Дарья Блашко (Украина) (1 + 0 + 0 + 0) (+3.01,1с.)

58. Вита Семеренко (Украина) (0 + 1 + 0 + 2) (+ 5.42,8с.)

61. Елена Пидгрушная (Украина) (2 + 0 + 0 + 2) (+ 5.55,1с.)

64. Екатерина Бех (Украина) (1 + 2 + 1 + 0) (+6.01,9с.)

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В статье: Вита Семеренко Елена Пидгрушна Юлия Джима Кубок мира по биатлону
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