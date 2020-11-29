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Йоханес Бё: Я всегда стремлюсь к первому месту

Биатлон
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Комментарий норвежца

Йоханес Бё: Я всегда стремлюсь к первому месту
UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист, номер один Общего зачета Кубка мира 2020/2021 Йоханес Бё прокомментировал победу в спринтерской гонке первого этапа в Контиолахти. Его слова цитирует NRK:

"Это очень круто. Я всегда стремлюсь к первому месту, но постоянно побеждать очень трудно.

Форма могла бы быть и лучше, но все равно сегодня бежалось неплохо" - сказал он.

Напомним, что ранее Юрай Санитра назвал главную задачу на сезон.

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В статье: Йоханнес Бе
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