Йоханес Бё: Я всегда стремлюсь к первому месту

Норвежский биатлонист, номер один Общего зачета Кубка мира 2020/2021 Йоханес Бё прокомментировал победу в спринтерской гонке первого этапа в Контиолахти. Его слова цитирует NRK:

"Это очень круто. Я всегда стремлюсь к первому месту, но постоянно побеждать очень трудно.

Форма могла бы быть и лучше, но все равно сегодня бежалось неплохо" - сказал он.