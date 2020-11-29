Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юрай Санитра: В этом сезоне будем проверять всех спортсменок
Комментарий наставника команды
Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал об итогах первого этапа Кубка мира в Контиолахти. Его слова цитирует Суспільне Біатлон:
- Девушки начали сильно, лучше, чем ребята. Очень доволен тем, что у нас за 2 дня 2 спортсменки в топ-10.
Порадовала тоже Дарья Блашко, которая после первой стрельбы была на 4-й позиции, потом уже последний круг немного вскружил голову, и не хватило на финиш.
Первый старт в сезоне имела Валя Семеренко, я думаю, что пробежала неплохо. Немножко не могу понять, почему Вита в таком состоянии.
- Сестрам Семеренко гарантировано место в сборной до Олимпиады?
- Скажу так, что никто не имеет гарантий в команде на Олимпийские игры. В этом сезоне будем проверять всех спортсменок. А уже после этого сезона, я бы хотел, чтобы определились шесть спортсменов, которые будут готовиться к Олимпийским играм, - сказал Санитра.
Популярное сейчас
- Первая лига. Автогол вице-капитана приносит Вересу победу над Оболонью
- Барселона - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Тайсон - Джонс: Комментарии обоих бойцов после поединка
- Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Контиолахти. Как это было
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО