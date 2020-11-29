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Юрай Санитра: В этом сезоне будем проверять всех спортсменок

Биатлон
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Комментарий наставника команды

Юрай Санитра: В этом сезоне будем проверять всех спортсменок
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал об итогах первого этапа Кубка мира в Контиолахти. Его слова цитирует Суспільне Біатлон:

- Девушки начали сильно, лучше, чем ребята. Очень доволен тем, что у нас за 2 дня 2 спортсменки в топ-10.

Порадовала тоже Дарья Блашко, которая после первой стрельбы была на 4-й позиции, потом уже последний круг немного вскружил голову, и не хватило на финиш.

Первый старт в сезоне имела Валя Семеренко, я думаю, что пробежала неплохо. Немножко не могу понять, почему Вита в таком состоянии.

- Сестрам Семеренко гарантировано место в сборной до Олимпиады?

- Скажу так, что никто не имеет гарантий в команде на Олимпийские игры. В этом сезоне будем проверять всех спортсменок. А уже после этого сезона, я бы хотел, чтобы определились шесть спортсменов, которые будут готовиться к Олимпийским играм, - сказал Санитра.

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В статье: сборная Украины по биатлону Юрай Санитра Кубок мира по биатлону
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