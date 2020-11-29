Юрай Санитра: В этом сезоне будем проверять всех спортсменок

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал об итогах первого этапа Кубка мира в Контиолахти. Его слова цитирует Суспільне Біатлон:

- Девушки начали сильно, лучше, чем ребята. Очень доволен тем, что у нас за 2 дня 2 спортсменки в топ-10.

Порадовала тоже Дарья Блашко, которая после первой стрельбы была на 4-й позиции, потом уже последний круг немного вскружил голову, и не хватило на финиш.

Первый старт в сезоне имела Валя Семеренко, я думаю, что пробежала неплохо. Немножко не могу понять, почему Вита в таком состоянии.

- Сестрам Семеренко гарантировано место в сборной до Олимпиады?

- Скажу так, что никто не имеет гарантий в команде на Олимпийские игры. В этом сезоне будем проверять всех спортсменок. А уже после этого сезона, я бы хотел, чтобы определились шесть спортсменов, которые будут готовиться к Олимпийским играм, - сказал Санитра.