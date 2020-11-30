Дериземля призвал не критиковать мужскую сборную после провала в Контиолахти

Мужская сборная Украины во главе с Дмитрием Пидручным на первом этапе Кубка мира в Контиолахти усилиями Артема Примы добыла лишь одно попадание в очковую зону. Подопечные Юрая Санитры в Кубке наций находятся лишь на 16-м месте.

Экс-лидер сборной Украины Андрей Дериземля прокомментировал итоги первого этапа.

"Мы вынуждены были тренироваться без высокогорья, без лыж летом, поэтому это безусловно влияет на результат.

На мой взгляд, не стоит критиковать сейчас ни спортсменов, ни тренеров. Неприятно самим спортсменам, неприятный результат для тренеров, федерации и болельщиков, но есть обстоятельства, которые могут влиять на такой результат. Надеюсь, что все это будет отработано, и дальнейшем будут результаты улучшаться", - сказал Дериземля в эфире канала UA: ПЕРШИЙ.

Второй этап Кубка мира по биатлону пройдет в Контиолахти с 3 по 6 декабря.