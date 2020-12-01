Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йоханнес Бё обошел Фуркада по победам в спринтах
А ведь норвежцу всего 27 лет
На прошлой неделе Йоханнес Бё на первом этапе Кубка мира 2020-2021 в Контиолахти с идеальной стрельбой выиграл спринт и стал лидером общего зачета.
Бё-младший в 24-й раз в карьере стал победителем 10-километровой гонки с двумя огневыми рубежами. По этому показателю норвежец опередил семикратного обладателя Большого хрустального глобуса Мартена Фуркада, который завершил карьеру в прошлом сезоне.
Что интересно, Бё-младший, несмотря на превосходство над Фуркадом по количеству побед в спринтах, выиграл всего один малый хрустальный глобус в этой дисциплине, в то время как у француза 8 наград.
К слову, рекордсменом мирового биатлона по количеству выигранных спринтов является Уле-Эйнар Бьорндален – 36 побед.
Популярное сейчас
- Шахтер - Реал. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Разочарование Ворсклой, тревога за Шахтер, урок от Зари. Эксперты об 11-м туре УПЛ
- Селезнев вступился за команду Шевченко: Забирать очки, если матч не состоялся? Авантюра Швейцарии
- Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская индивидуальная гонка в Контиолахти. Как это было
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО