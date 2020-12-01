Йоханнес Бё обошел Фуркада по победам в спринтах

На прошлой неделе Йоханнес Бё на первом этапе Кубка мира 2020-2021 в Контиолахти с идеальной стрельбой выиграл спринт и стал лидером общего зачета.

Бё-младший в 24-й раз в карьере стал победителем 10-километровой гонки с двумя огневыми рубежами. По этому показателю норвежец опередил семикратного обладателя Большого хрустального глобуса Мартена Фуркада, который завершил карьеру в прошлом сезоне.

Что интересно, Бё-младший, несмотря на превосходство над Фуркадом по количеству побед в спринтах, выиграл всего один малый хрустальный глобус в этой дисциплине, в то время как у француза 8 наград.

К слову, рекордсменом мирового биатлона по количеству выигранных спринтов является Уле-Эйнар Бьорндален – 36 побед.