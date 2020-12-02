Вита Семеренко не побежит личные гонки на втором этапе Кубка мира

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра определился с предварительным составом команды на спринт в рамках второго этапа Кубка мира в Контиолахти. Гонка пройдет в четверг, 3 декабря.

У мужчин гонку побегут Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко и Богдан Цымбал. Среди женщин на старт выйдут Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Дарья Блашко и Екатерина Бех.

"В десятку не попали Тарас Лесюк и Вита Семеренко. По Вите, мы решили с ней доработать, потому что ей не хватает динамики и скорости, лучше потренироваться и готовиться на будущие старты.

По эстафетным четверкам у меня есть разные варианты, но окончательное решение приму после спринтов в четверг", - сказал Санитра.

Вита Семеренко на первом этапе Кубка мира ни в одной гонке не попала в топ-50.