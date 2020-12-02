  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Вита Семеренко не побежит личные гонки на втором этапе Кубка мира
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вита Семеренко не побежит личные гонки на втором этапе Кубка мира

Биатлон
(1 голосов)

Логичное решение

Вита Семеренко не побежит личные гонки на втором этапе Кубка мира
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра определился с предварительным составом команды на спринт в рамках второго этапа Кубка мира в Контиолахти. Гонка пройдет в четверг, 3 декабря.

У мужчин гонку побегут Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко и Богдан Цымбал. Среди женщин на старт выйдут Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Дарья Блашко и Екатерина Бех.

"В десятку не попали Тарас Лесюк и Вита Семеренко. По Вите, мы решили с ней доработать, потому что ей не хватает динамики и скорости, лучше потренироваться и готовиться на будущие старты.

По эстафетным четверкам у меня есть разные варианты, но окончательное решение приму после спринтов в четверг", - сказал Санитра.

Вита Семеренко на первом этапе Кубка мира ни в одной гонке не попала в топ-50.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вита Семеренко биатлон Кубок мира по биатлону 2020-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Суспільне

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...