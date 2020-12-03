Прима и Семеренко откроют украинский спринт в Контиолахти

В Контиолахти (Финляндия) стартует второй этап Кубка мира по биатлону. В четверг лучшие стреляющие лыжники мира проведут спринтерские гонки.

Украина заявила на спринты по 5 биатлонистов. Первыми в бой уйдут Артем Прима и Валентина Семеренко.

Стартовые позиции украинцев:

9. Артем Прима

45. Дмитрий Пидручный

47. Богдан Цымбал

67. Руслан Ткаленко

102. Антон Дудченко

Полный старт-лист мужского спринта

Стартовые позиции украинок:

14. Валя Семеренко

42. Юлия Джима

46. Елена Пидгрушная

65. Дарья Блашко

102. Екатерина Бех

Полный старт-лист женского спринта