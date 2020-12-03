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Прима и Семеренко откроют украинский спринт в Контиолахти

Биатлон
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Стартовые листы сегодняшних гонок

Прима и Семеренко откроют украинский спринт в Контиолахти
Новина українською

В Контиолахти (Финляндия) стартует второй этап Кубка мира по биатлону. В четверг лучшие стреляющие лыжники мира проведут спринтерские гонки.

Украина заявила на спринты по 5 биатлонистов. Первыми в бой уйдут Артем Прима и Валентина Семеренко.

Стартовые позиции украинцев:

9. Артем Прима

45. Дмитрий Пидручный

47. Богдан Цымбал

67. Руслан Ткаленко

102. Антон Дудченко

Полный старт-лист мужского спринта

Стартовые позиции украинок:

14. Валя Семеренко

42. Юлия Джима

46. Елена Пидгрушная

65. Дарья Блашко

102. Екатерина Бех

Полный старт-лист женского спринта

Остаемся в Контиолахти. Где смотреть гонки второго этапа Кубка мира?

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В статье: Валентина Семеренко Артем Прима Кубок мира по биатлону 2020-2021
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