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Прима и Семеренко откроют украинский спринт в Контиолахти
Стартовые листы сегодняшних гонок
В Контиолахти (Финляндия) стартует второй этап Кубка мира по биатлону. В четверг лучшие стреляющие лыжники мира проведут спринтерские гонки.
Украина заявила на спринты по 5 биатлонистов. Первыми в бой уйдут Артем Прима и Валентина Семеренко.
Стартовые позиции украинцев:
9. Артем Прима
45. Дмитрий Пидручный
47. Богдан Цымбал
67. Руслан Ткаленко
102. Антон Дудченко
Полный старт-лист мужского спринта
Стартовые позиции украинок:
14. Валя Семеренко
42. Юлия Джима
46. Елена Пидгрушная
65. Дарья Блашко
102. Екатерина Бех
Полный старт-лист женского спринта
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