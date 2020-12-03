Тарье Бё выиграл спринт в Контиолахти, Прима – в топ-20

С идеальной стрельбой 10-километровый спринт в Контиолахти выиграл Тарье Бё – норвежский ветеран на 14 секунд превзошел немца Арнда Пайффера, а топ-3 замкнул лидер Кубка мира Йоханнес Бё, который и на стрельбище был хуже своего старшего брата, и на лыжне на последнем круге проиграл ему почти 10 секунд.

Сегодняшняя победа стала для Тарье Бё 10-й личной в карьере и первой с декабря 2017 года. Норвежец в шестой раз выиграл спринт в рамках Кубка мира.

Что касается украинцев, то порадовал только Артем Прима. С одним промахом на лежке биатлонист из Чернигова в спринте стал 20-м. Это первое попадание Примы в топ-20 спринта с января, когда Артем в Рупольдинге занял 8-е место.

Дмитрий Пидручный на стрельбище не закрыл две мишени и довольствовался скромным 35-м местом.

Остальные украинцы не смогли квалифицироваться в первую в сезоне гонку преследования.

Кубок мира 2020-2021. Контиолахти. Мужчины. Результаты спринта:

1. Тарье Бё (Норвегия, 0+0) 24:03,7

2. Арнд Пайффер (Германия, 0+0) +13,9

3. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия, 1+0) +29,4

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20. Артем Прима (Украина, 1+0) +1:11,5

35. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +1:36,6

65. Руслан Ткаленко (Украина, 0+2) +2:35,7

70. Богдан Цымбал (Украина, 1+2) +2:45,4

83. Антон Дудченко (Украина, 1+2) +3:13,7