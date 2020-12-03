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Биатлон текстовая онлайн трансляция Кубка мира. Контиолахти. Женский спринт
Онлайн текстовая трансляция биатлона 03.12.2020
Здравствуйте уважаемые любители биатлона. UA-Футбол приглашает Вас на тестовую онлайн-трансляцию женской спринтерской гонки в рамках второго этапа Кубка мира сезона 2020/2021 в финском Контиолахти.
Биатлонистки выйдут на старт в 17:30 по Киеву.
Следить за всеми событиями гонки вы сможете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ:
17:30. Гонка началась !!!
Первой на дистанцию вышла представительница Австрии Дуня Здоуч, а сразу за ней - одна из фавориток, немка Дениз Херман.
17:05. Вашему вниманию лучшие моменты единственной в сезоне спринтерской гонки у женщин.
17:00. Отметим, что лидер общего зачета Кубка мира 2020/2021, шведка Ханна Эберг сегодня выйдет на старт под 29 номером.
16:50. Напомним, что действующей чемпионкой мира в спринте является норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд (24 стартовый номер), серебряным призером - американка Сьюзан Данкли (21 стартовый номер), а обладательницей бронзовой награды - чешка Люси Харватова (10 стартовый номер).
Наша Елена Пидгрушная на последнем ЧМ оказалась в шаге от наград и заняла 4 место.
16:40. Вашему вниманию порядковые номера украинских биатлонисток, которые сегодня выйдут на старт:
14. Валентина Семеренко
42. Юлия Джима
46. Елена Пидгрушная
65. Дарья Блашко
102. Екатерина Бех
16:30. Добрый день! UA-Футбол приветствует всех фанатов биатлона на женском спринте в Контиолахти. Гонка начнется через один час. Оставайтесь с нами!
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