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Биатлон текстовая онлайн трансляция Кубка мира. Контиолахти. Женский спринт

Биатлон
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Онлайн текстовая трансляция биатлона 03.12.2020

Биатлон текстовая онлайн трансляция Кубка мира. Контиолахти. Женский спринт
Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Здравствуйте уважаемые любители биатлона. UA-Футбол приглашает Вас на тестовую онлайн-трансляцию женской спринтерской гонки в рамках второго этапа Кубка мира сезона 2020/2021 в финском Контиолахти.

Результаты мужского спринта

Биатлонистки выйдут на старт в 17:30 по Киеву.

Следить за всеми событиями гонки вы сможете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовый протокол гонки

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ:

17:30. Гонка началась !!!

Первой на дистанцию вышла представительница Австрии Дуня Здоуч, а сразу за ней - одна из фавориток, немка Дениз Херман.

17:05. Вашему вниманию лучшие моменты единственной в сезоне спринтерской гонки у женщин.

17:00. Отметим, что лидер общего зачета Кубка мира 2020/2021, шведка Ханна Эберг сегодня выйдет на старт под 29 номером.

16:50. Напомним, что действующей чемпионкой мира в спринте является норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд (24 стартовый номер), серебряным призером - американка Сьюзан Данкли (21 стартовый номер), а обладательницей бронзовой награды - чешка Люси Харватова (10 стартовый номер).

Наша Елена Пидгрушная на последнем ЧМ оказалась в шаге от наград и заняла 4 место.

16:40. Вашему вниманию порядковые номера украинских биатлонисток, которые сегодня выйдут на старт:

14. Валентина Семеренко

42. Юлия Джима

46. Елена Пидгрушная

65. Дарья Блашко

102. Екатерина Бех

16:30. Добрый день! UA-Футбол приветствует всех фанатов биатлона на женском спринте в Контиолахти. Гонка начнется через один час. Оставайтесь с нами!

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В статье: Валентина Семеренко сборная Украины по биатлону Елена Пидгрушна Юлия Джима Дарья Блашко биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2020-2021
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