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У Пидручного худший за 6 лет старт сезона в Кубке мира
Украинец долго вкатывается в сезон
Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в трех стартовых гонках сезона в Кубке мира набрал лишь 6 очков.
Пидручный на первом этапе в Контиолахти стал 73-м в индивидуальной гонке, а затем занял 57-е место в спринте. В сегодняшнем спринте в том же Контиолахти Дмитрий с двумя промахами на стрельбе расположился на 35-й позиции.
На старте сезона 2014-2015 Пидручный на этапах в Эстерсунде и Хохфильцене в трех гонках также выше 35-го места не поднимался.
В личном зачете Кубка мира Дмитрий Пидручный занимает 50-е место.
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