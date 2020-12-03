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У Пидручного худший за 6 лет старт сезона в Кубке мира

Биатлон
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Украинец долго вкатывается в сезон

У Пидручного худший за 6 лет старт сезона в Кубке мира
Новина українською

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в трех стартовых гонках сезона в Кубке мира набрал лишь 6 очков.

Пидручный на первом этапе в Контиолахти стал 73-м в индивидуальной гонке, а затем занял 57-е место в спринте. В сегодняшнем спринте в том же Контиолахти Дмитрий с двумя промахами на стрельбе расположился на 35-й позиции.

На старте сезона 2014-2015 Пидручный на этапах в Эстерсунде и Хохфильцене в трех гонках также выше 35-го места не поднимался.

В личном зачете Кубка мира Дмитрий Пидручный занимает 50-е место.

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В статье: Дмитрий Пидручный Кубок мира по биатлону 2020-2021
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Источник:
Biathlon.com.ua

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