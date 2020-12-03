У Пидручного худший за 6 лет старт сезона в Кубке мира

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в трех стартовых гонках сезона в Кубке мира набрал лишь 6 очков.

Пидручный на первом этапе в Контиолахти стал 73-м в индивидуальной гонке, а затем занял 57-е место в спринте. В сегодняшнем спринте в том же Контиолахти Дмитрий с двумя промахами на стрельбе расположился на 35-й позиции.

На старте сезона 2014-2015 Пидручный на этапах в Эстерсунде и Хохфильцене в трех гонках также выше 35-го места не поднимался.

В личном зачете Кубка мира Дмитрий Пидручный занимает 50-е место.