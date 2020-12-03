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Российские биатлонисты пробежали худшую гонку в своей истории

Биатлон
(1 голосов)

Какая грустная новость

Российские биатлонисты пробежали худшую гонку в своей истории
Новина українською

Несколько минут назад на втором этапе Кубка мира в Контиолахти завершился мужской спринт, победителем которого стал норвежец Тарье Бё.

Сборная России установила исторический антирекорд – впервые в истории ни одному россиянину не удалось попасть в топ-30 гонки Кубка мира.

Лучшим среди россиян сегодня стал Матвей Елисеев, который с чистой стрельбой на последнем круге умудрился упасть из топ-6 на 33-е место.

Помимо Елисеева в очковую зону в спринте попал только Александр Логинов.

Еще два россиянина не смогли квалифицироваться в гонку преследования.

Ранее UA-Футбол сообщал, что у Дмитрия Пидручного худший за 6 лет старт сезона в Кубке мира.

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В статье: Кубок мира по биатлону 2020-2021
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