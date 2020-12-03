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Российские биатлонисты пробежали худшую гонку в своей истории
Какая грустная новость
Несколько минут назад на втором этапе Кубка мира в Контиолахти завершился мужской спринт, победителем которого стал норвежец Тарье Бё.
Сборная России установила исторический антирекорд – впервые в истории ни одному россиянину не удалось попасть в топ-30 гонки Кубка мира.
Лучшим среди россиян сегодня стал Матвей Елисеев, который с чистой стрельбой на последнем круге умудрился упасть из топ-6 на 33-е место.
Помимо Елисеева в очковую зону в спринте попал только Александр Логинов.
Еще два россиянина не смогли квалифицироваться в гонку преследования.
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